Более 100 человек познакомились с вакансиями «Рязаньгоргаз»

Специалисты «Рязаньгоргаз» приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
На площадке были представлены все возможности современной службы занятости. Соискатели смогли не только подобрать работу, но и получить помощь в планировании карьеры.
На ярмарке прошли встречи работодателей с соискателями в различных форматах. Специалисты кадровой службы «Рязаньгоргаз» презентовали организацию и рассказали о карьерных возможностях потенциальным сотрудникам.
Наиболее востребованная вакансия на сегодняшний день — слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Причем компания готова обучать работников, не имеющих соответствующего опыта.
Стенд «Рязаньгоргаз» вызвал особый интерес у студентов рязанских ВУЗов, техникумов и колледжей. Консультацию о работе в компании получили более 100 рязанцев.