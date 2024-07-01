Более 100 человек познакомились с вакансиями «Рязаньгоргаз»

Специалисты «Рязаньгоргаз» приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

На площадке были представлены все возможности современной службы занятости. Соискатели смогли не только подобрать работу, но и получить помощь в планировании карьеры.

На ярмарке прошли встречи работодателей с соискателями в различных форматах. Специалисты кадровой службы «Рязаньгоргаз» презентовали организацию и рассказали о карьерных возможностях потенциальным сотрудникам.

Наиболее востребованная вакансия на сегодняшний день — слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Причем компания готова обучать работников, не имеющих соответствующего опыта.

Стенд «Рязаньгоргаз» вызвал особый интерес у студентов рязанских ВУЗов, техникумов и колледжей. Консультацию о работе в компании получили более 100 рязанцев.