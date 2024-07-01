Артемов пообещал убрать упавшие деревья в ураган до конца недели

Как отметил Артемов, 17 июня упало 95 деревьев, а не 27, как сообщалось изначально.

В понедельник, 1 июля, на заседании правительства мэр Рязани Виталий Артемов пообещал убрать упавшие деревья в ураган до конца недели.

Как отметил Артемов, 17 июня упало 95 деревьев, а не 27, как сообщалось изначально.

«На сегодняшний день 81 вывезено: шесть из них попилено и восемь нам осталось. Уверен, что на этой неделе мы закончим работы», — добавил мэр.

Малков попросил максимально убрать все аварийные деревья за лето в городе. Также он анонсировал «глобальное озеленение» с началом осени.

Ранее Артемов обещал убрать последствия непогоды к 23 июня.