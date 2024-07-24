Новости Рязани за июль 2024 года

На Кубани четверо детей умерли из-за фальшивых лекарств

На Кубани четверо детей умерли из-за фальшивых лекарств. Об этом в среду, 24 июля, сообщил Telegram-канал «Топор Live» со ссылкой на местный СУ СКР. Правоохранители выявили сеть по распространению фальсифицированных препаратов, двое организаторов объявлены в розыск. В ОПГ входили не менее 27 человек, которые распространяли ненастоящие медикаменты, в том числе без рецептов врачей. В ходе расследования обыски прошли более чем по 50 адресам.

На 26 остановках Рязани установят видеокамеры

Работы выполнят по 30 октября 2024 года.

На модернизацию аппаратно-программного комплекса подсистемы управления «умными» остановками в Рязанской области выделили три миллиона 348 тысяч 880 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Согласно документации, подрядчик проведет следующие работы: установит и проверит 26 камер с видеоаналитикой на остановках общественного транспорта и подключит их к электроснабжению и каналам связи;

прикрепит и настроит видеорегистратор на улице Фурманова, дом № 60;

подключит 26 видеокамер к инструментальным подсистемам интеллектуальной транспортной системы Рязанской области, настроит и проверит корректность передачи данных камер. Работы выполнят на 26 остановках по адресам: улица Юбилейная в сторону Московского и центр города; улица Коломенская в сторону Московского и центр города; Спорткомплекс «Чайка» в Канищево, около Рок-сити; Депо № 2 в центр и Канищево; Большая улица, 58 в центр города и обратно; Большая улица, 90 в стороны ТЦ Глобус и Дягилево; Большая улица из центра, ТЦ «Глобус» в центр; Офис «Ситники» в центр и в сторону поселка Божатково; улица Синтиковская в сторону поселка Божатково; улица Ситниковская в центр города; улица Ситниковская 34а в центр города и в сторону поселка Божатково; Молкомбинат в сторону поселка Божатково и в центр города; Пивзавод в центр города; Коттеджный поселок Радужный в центра и обратно. Как указано в документах, подрядчик установит видеокамеры и видеорегитсратор на опоры освещения, светофорные или контактные сети. Оборудование не должно препятствовать проезду транспорта, проведению дорожных работ. Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Работы выполнят по 30 октября 2024 года.

В Рязани благоустроят территорию вокруг театра кукол

Жители возмутились внешним видом территории вокруг театра.

В Рязани благоустроят территорию вокруг театра кукол. Об этом сообщил региональный минкульт в комментариях под постом Малкова. Рязанцы возмутились внешним видом территории вокруг театра. Ведомство ответило жителям, что проект благоустройства территории Рязанского театра кукол разработан. В 2024 году на первый этап реализации проекта по программе «Развитие культуры» выделили 20 миллионов рублей.

На трассе в Рязанской области в ДТП погиб 15-летний подросток

Отмечается, что авария случилась на 403-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе.

На трассе в Рязанской области в ДТП погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. Отмечается, что авария случилась, в воскресенье, 21 июля, на 403-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе. 45-летний житель Пензенской области на «Вольво» столкнулся с мотоциклом «Иж». В результате несовершеннолетний мотоциклист и двоих пассажиров в возрасте 15-ти и 16-ти лет госпитализировали. Один из которых скончался в больнице. Проводится проверка.

В Рязанской области запустят бесплатную программу лечения гепатита С

Программа предназначена для людей, страдающих хронической формой болезни и стоящих на диспансерном учете в поликлинике.

В Рязанской области запустят бесплатную программу лечения гепатита С. Об этом сообщает ГТКР «Ока» со ссылкой на заведующего инфекционным отделением больницы имени Семашко Владимира Гришина. Программа предназначена для людей, страдающих хронической формой болезни и стоящих на диспансерном учете в поликлинике. Проводить ее планируется с 2024 года. Фото: ГТРК «Ока»

18-летнюю рязанку осудили за незаконный сбыт наркотиков

Ей назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

18-летнюю рязанку осудили за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Суд установил, что девушка распространяла запрещенные вещества через тайники-закладки. Октябрьский районный суд назначил рязанке наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор подзащитной обжаловал адвокат. Он просил смягчить ей наказание и применить условное осуждение в связи с состоянием здоровья и возрастом. Приговор коллегия оставила без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

В России установят сроки действия рецептов на получение лекарств

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин Министерству здравоохранения.

В России установят сроки действия рецептов на получение лекарств. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин Министерству здравоохранения. Документ размещен на сайте Кремля. Отмечается, что ведомство должно внести изменения в акты, «предусматривающие установление сроков, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарств». Срок исполнения — 15 декабря 2024 года.

В Роструде заявили, что нельзя требовать от сотрудников приходить на работу заранее

Отмечается, что подготовку к выполнению обязанностей должны включать в рабочее время.

В Роструде заявили, что нельзя требовать от сотрудников приходить на работу заранее и задерживаться, даже если речь идет о десяти минутах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство. Отмечается, что подготовку к выполнению обязанностей должны включать в рабочее время. Как сообщили эксперты, если специалист задерживается по своей инициативе, то это не считается сверхурочным трудом, а переработка не оплачивается.

В Башкирии пенсионерка повредила восемь иномарок во дворе дома

В Башкирии пенсионерка повредила восемь иномарок во дворе дома. Об этом в среду, 24 июля, сообщила Газета.ru. Очевидцы пытались остановить разъяренную 88-летнюю женщину, но она продолжала крушить машины и материться. Когда счет поврежденных авто приблизился к десяти, одному из мужчин удалось отобрать у пенсионерки трость. «Я только недавно получил права и купил машину. Сейчас на капоте вмятина, краска полопалась — это около 15 тыс. Если выравнивать — еще плюс пять примерно», — прокомментировал владелец поврежденного авто.

За неделю в рязанскую ОДКБ поступили трое детей после падения с высоты

Отмечается, что возраст пациентов два-три года.

За неделю в рязанскую ОДКБ поступили трое детей после падения с высоты. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Отмечается, что возраст пациентов два-три года. «К примеру, один двухлетний малыш упал с третьего этажа на асфальт, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Сейчас приходит в себя. Его ровесник упал с пятого этажа, падение притормозил карниз. Там переломы лица, предплечья, множественные ушибы внутренних органов. Еще один ребенок упал с третьего этажа на траву. Конечно, есть сотрясение мозга, травма челюсти. Но, в целом, можно сказать — повезло», — рассказала заведующая отделением восстановительной терапии и реабилитации ОДКБ Дарья Шишкина. Отмечается, что к нормальной жизни возвращаются не все пациенты, у кого-то на всю жизнь страдает слух или зрение, теряются моторные навыки.

Рязанцы сообщили о заваленной мусором детской площадке

Снимки сделаны в поселке Строитель.

Рязанцы сообщили о заваленной мусором детской площадке. Соответствующие фотографии появились в Telegram-канале «ДТП и ЧП Рязань». Снимки сделаны в поселке Строитель. «"Дирекция благоустройства города» постоянно игнорирует наши запросы по поводу уборки детской площадки Красная горка в поселке Строитель", — отметил автор поста.

В Рязани около заправки засняли голого мужчину

«Видно, ребятки поспорили», — указано в публикации.

В Рязани около заправки засняли голого мужчину. Кадры опубликованы в сообществе «Подслушано у водителей Рязани». Согласно публикации, видео снято около заправки «Роснефть» на Московском шоссе. «Видно, ребятки поспорили», — указано в публикации.

Рязанца осудят за незаконное оформление сим-карт

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Рязанца осудят за незаконное оформление сим-карт. Об этом в среду, 24 июля, сообщила пресс-служба УМВД по региону. Установлено, что работник компании сотовой связи 2002 г. р., осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом информации и произвел модификацию компьютерных данных в автоматической биллинговой системе. Фигурант оформлял сим-карты при помощи паспортных данных клиентов без их согласия. Личную информацию рязанец вносил в специализированную программу. Уголовного дело возбудили по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения). Расследование завершено. Материалы направлены в суд.

Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 25 июля

В регионе местами пройдет кратковременный дождь.