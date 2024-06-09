В зоне СВО российские военные уничтожили американский БТР М-113

На южнодонецком направлении российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ. Под удар беспилотников попал американский БТР М-113.

На южнодонецком направлении российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ. Под удар беспилотников попал американский БТР М-113. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, разведчики заметили машину, которую вывели на позицию.

«Оператор дрона отработал по ней максимально эффективно и точно», — говорится в публикации.

Отмечается, что удар пришелся в десантный отсек БТР. После атаки машина сгорела вместе с экипажем.

Фото: скриншот из выпуска РЕН ТВ