В Ярославской области при пожаре погибли три человека

В селе Новое Большесельского района Ярославской области при пожаре погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Пожар произошел в ночь на воскресенье, 9 июня, в частном доме на улице Вавилова. На месте происшествия обнаружили тела 44-летней женщины и двух ее детей.

Предварительная причина пожара — неисправность печного оборудования.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: СУ СК России по Ярославской области