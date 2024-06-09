В Ярославской области при пожаре погибли три человека
В селе Новое Большесельского района Ярославской области при пожаре погибли три человека. Об этом
Пожар произошел в ночь на воскресенье, 9 июня, в частном доме на улице Вавилова. На месте происшествия обнаружили тела 44-летней женщины и двух ее детей.
Предварительная причина пожара — неисправность печного оборудования.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: СУ СК России по Ярославской области