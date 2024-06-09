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В Уфе два человека погибли при пожаре из-за неисправного кондиционера

В Уфе два человека погибли при пожаре из-за неисправного кондиционера. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС России».

По данным ведомства, загорелся двухэтажный дом. Огонь распространился на крышу. 17-летняя жительница одной из квартир заметила пожар и позвала соседа на помощь.

Отмечается, что родители девочки надышались дымом и погибли. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Его тушили 18 специалистов и пять единиц техники.

Дознаватель МЧС России установил, что пожар произошел из-за неисправности кондиционера.

Фото: Telegram-канал «МЧС России»