В Уфе два человека погибли при пожаре из-за неисправного кондиционера
В Уфе два человека погибли при пожаре из-за неисправного кондиционера. Об этом
По данным ведомства, загорелся двухэтажный дом. Огонь распространился на крышу. 17-летняя жительница одной из квартир заметила пожар и позвала соседа на помощь.
Отмечается, что родители девочки надышались дымом и погибли. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Его тушили 18 специалистов и пять единиц техники.
Дознаватель МЧС России установил, что пожар произошел из-за неисправности кондиционера.
Фото: Telegram-канал «МЧС России»