В Свердловской области сотрудник ГАИ на служебном авто сбил питбайк с детьми

В Новоуральске Свердловской области в субботу, 8 июня, сотрудник ГАИ на служебном автомобиле сбил питбайк с двумя детьми. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на Объездном шоссе. По данным телеканала, инспектор заметил, что по скользкой дороге едет питбайк с детьми, и начал преследовать его.

Отмечается, что дети не останавливались. Служебный автомобиль подбил мотоцикл и мальчики вылетели из него.

Проводится проверка.

Фото: группа «NVK | Новоуральск ВКонтакте»