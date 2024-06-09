В Сасове скончалась ветеран Великой Отечественной войны
В воскресенье, 9 июня, в Сасове скончалась участница Великой Отечественной войны Екатерина Лазарева. В мае Лазаревой исполнился 101 год.
В воскресенье, 9 июня, в Сасове скончалась участница Великой Отечественной войны Екатерина Лазарева. Об этом
В мае Лазаревой исполнился 101 год.
Отмечается, что она родилась в Пензенской области. Затем переехала с семьей в Сасово, окончила школу № 106.
Женщину призвали на фронт в 1941 году и направили в 219 Кременчугскую танковую бригаду, где она служила в штабе. В составе бригады Лазарева прошла Украину, Белоруссию и Германию.
После войны она вернулась в Сасово. Работала продавцом и заведующей «Сортсемовощ». В 1979 году женщина ушла на пенсию. Недавно переехала к дочери в Тольятти.
Ветеран награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».