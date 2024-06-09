В Солотче около жилых домов заметили машины экстренных служб

«Две пожарные и скорая заехали во дворы напротив кафе «Лесное», — говорится в посте.

В воскресенье, 9 июня, в Солотче около жилых домов заметили машины экстренных служб. Об этом сообщили в группе «Солотча инфо» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в 15:30. По словам автора поста, во дворы напротив кафе «Лесное» заехали две пожарные машины и скорая помощь.

В комментариях к посту очевидцы сообщили, что на месте также работала полиция.

Официальная информация уточняется.

Позже в региональном ГУ МЧС РЗН. инфо рассказали подробности произошедшего.