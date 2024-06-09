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В Рязанской области произошло массовое ДТП
Авария случилась примерно в 15:00. Столкнулись «Форд Мондео», «ГАЗель» и «Рено Логан».

В воскресенье, 9 июня, в Кораблинском районе Рязанской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в группе «ПУВР» во «ВКонтакте».

Авария случилась примерно в 15:00. Столкнулись «Форд Мондео», «ГАЗель» и «Рено Логан». По словам автора поста, водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и «вины своей не признает.

Женщина попросила очевидцев предоставить записи с видеорегистратора.

Данных о пострадавших нет. Официальная информация о произошедшем не поступала.

Фото: группа ПУВР во «ВКонтакте»