В Рязанской области произошло массовое ДТП
Авария случилась примерно в 15:00. Столкнулись «Форд Мондео», «ГАЗель» и «Рено Логан».
В воскресенье, 9 июня, в Кораблинском районе Рязанской области произошло массовое ДТП. Об этом
Авария случилась примерно в 15:00. Столкнулись «Форд Мондео», «ГАЗель» и «Рено Логан». По словам автора поста, водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и «вины своей не признает.
Женщина попросила очевидцев предоставить записи с видеорегистратора.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация о произошедшем не поступала.
Фото: группа ПУВР во «ВКонтакте»