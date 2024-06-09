Машины экстренных служб прибыли в Солотчу из-за пожара

В 14:54 поступило сообщение о загорании хозпостройки в Солотче. На месте работало три единицы техники и девять человек личного состава.

Машины экстренных служб прибыли в Солотчу из-за пожара. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 14:54. Загорелась хозпостройка. В 15:09 пожар локализовали, а в 15:13 — ликвидировали.

На месте работало три единицы техники и девять человек личного состава.

Пострадавших нет.

Напомним, в Рязанской области около жилых жомов заметили машины экстренных служб.