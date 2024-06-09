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В Рязани заметили полет спутников Starlink
Явление заметили в субботу, 8 июня, в 23:20.

В Рязани заметили полет спутников Starlink. Кадры в редакцию РЗН. инфо прислали очевидцы.

Явление заметили в субботу, 8 июня, в 23:20 на улице Солнечной. Рязанцы предположили, что это группа спутников Starlink, запущенных для формирования системы глобального доступа в интернет.

Справка:

В 2019 году компания Илона Маска SpaceX заявила о запуске первой группы космических аппаратов для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Всего компания планирует запустить 12 000 аппаратов.

Ранее цепочку из ярко-светящихся точек заметили в Кадоме.