В Рязани из-за ветра на двух женщин упало дерево

На женщин упало дерево возле Кремлевского вала. Одна из женщин получила сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и голени.

В Рязани из-за ветра с ливнем на двух женщин упало дерево. Пост об этом опубликовала одна из пострадавших на своей личной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 6 июня. На женщин упало дерево на улице Рабочих.

«Я смогла выбраться и пыталась остановить проходящие машины, чтобы вызвать МЧС (наши телефоны отключились от удара)», — написала автор поста.

Женщина добавила, что им помогли жители из Тульской области, проезжающие мимо.

«Огромные слова благодарности двум девушкам, которые остановились и вызвали МЧС… Несмотря на сильный ливень, и что в машине находилось трое детей, они усадили меня в машину (пока ждали МЧС), хотя я была грязная и мокрая насквозь. Благодаря их чуткости сотрудники МЧС своевременно смогли вытащить мою знакомую из-под огромного дерева и доставить нас в БСМП», — сказала автор поста.

Она поблагодарила девушек, сотрудников МЧС и БСМП за помощь.

Отмечается, что одна из женщин получила сотрясение, ушиб мягких тканей головы и голени.

Напомним, 6 июня дороги в центре Рязани затопило после ливня. В рязанском Лесопарке упали деревья. Кроме того, на улице Быстрецкой затопило первые этажи в новостройке.

Позже в региональном Гидрометцентре сообщили, что 6 июня в Рязани выпало рекордное количество осадков.

Фото: личная страница Кати Бобик