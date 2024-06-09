В Рязани два района остались без света

Идут ремонтные работы. Восстановить электроснабжение планируют в течение четырех часов с момента отключения.

В Дашково-Песочне и Кальном отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях.

Без электричества остались улицы:

Кальная;

Касимовское шоссе;

Касимовский переулок;

Кальновский тупик;

Быстрецкая;

Тимуровцев;

Новоселов;

Боголюбова;

Белинского;

Советской Армии;

Гражданская;

Гражданский проезд.

На данный момент идут ремонтные работы. Восстановить электроснабжение планируют в течение четырех часов с момента отключения.