В Рязани два района остались без света
Идут ремонтные работы. Восстановить электроснабжение планируют в течение четырех часов с момента отключения.
В Дашково-Песочне и Кальном отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях.
Без электричества остались улицы:
- Кальная;
- Касимовское шоссе;
- Касимовский переулок;
- Кальновский тупик;
- Быстрецкая;
- Тимуровцев;
- Новоселов;
- Боголюбова;
- Белинского;
- Советской Армии;
- Гражданская;
- Гражданский проезд.
На данный момент идут ремонтные работы. Восстановить электроснабжение планируют в течение четырех часов с момента отключения.