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В Новосибирской области в массовом ДТП один человек погиб и двое пострадали

В воскресенье, 9 июня, в Новосибирской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 12:30. Мужчина 1966 года рождения на «Lexus LX570» двигался по автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар».

По предварительной информации ведомства, на 48 километре трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Fit, после чего Lexus въехал во встречные Кia и Mersedes, а потом съехал в левый кювет и опрокинулся.

Отмечается, что от полученных травм скончалась водитель Kia. Женщина, которая была за рулем Lexus, с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирована в больницу. Водитель Mersedes получил ушиб грудной клетки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Новосибирской области»