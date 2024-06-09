В Москве сгорел автокран
В воскресенье, 9 июня, в Москве на Третьем транспортном кольце загорелся автокран. Об этом
Инцидент произошел на улице Новая Башиловка около 21:00.
«Автокран загорелся полностью и выгорел буквально за считанные минуты», — написали в публикации, добавив, что дым видели за сотни метров от места происшествия.
По информации Telegram-канала, пожарные ликвидировали горение на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Уточняется, что водитель автокрана успел покинуть машину.
Причина возгорания неизвестна.
Движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца затруднено.