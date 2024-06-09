Установлена личность погибшего мотоциклиста в ДТП в Рязани

Погибшим мотоциклистом оказался Александр Т. Ему было 50 лет.

Установлена личность погибшего мотоциклиста в ДТП в Рязани. Об этом сообщила его родственница на своей странице во «ВКонтакте».

Авария произошла в субботу, 8 июня. Столкнулись мотоцикл и легковушка. По предварительной информации, водитель иномарки нарушил правила дорожного движения и стал виновником ДТП.

Погибшим мотоциклистом оказался Александр Т. Ему было 50 лет.

Напомним, в Рязани произошло ДТП. Момент столкновения попал на видео.