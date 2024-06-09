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Скончался бывший главврач рязанской БСМП
Титов умер в пятницу, 7 июня. Ему было 93 года

Скончался бывший главврач рязанской БСМП Михаил Титов. Об этом сообщили в официальной группе больницы во «ВКонтакте».

Мужчина ушел из жизни в пятницу, 7 июня. Ему было 93 года. Титов — Заслуженный врач России, Почетный гражданин Рязани, Ветеран труда, отличник здравоохранения, организатор здравоохранения высшей категории, член-корреспондент Международной академии информатизации при ООН.

После окончания рязанской школы N°4 мужчина попал в один из Московских технических ВУЗов. Однако в 1950 году поступил в Рязанский медицинский институт. С 1956 года работал замдиректора по учебной работе медицинского училища и врачом-терапевтом четвертой городской больницы. Был там заведующим терапевтического отделения.

С 1960 по 1968 годы Титов работал главврачом поликлиники нефтезавода. С 1968 по 2007 годы Титов был главврачом МУЗ ГК БСМП.

«По его инициативе и непосредственном участии под больницу было передано здание общежития строителей, в котором помимо жильцов находился цех по ремонту обуви и контора материально-технического снабжения строительных трестов. Здание было реконструировано, и кроме того, построен новый пятиэтажный корпус», — говорится в посте.

Отмечается, что Михаил Титов трижды избирался депутатом горсовета, где возглавлял комиссию по здравоохранению, был членом коллегии областного и городского управлений здравоохранения, выполнял обязанности вице-президента ассоциации социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения.

Прощание с Михаилом Титовым состоится в понедельник, 10 июня, в 11:00 в Скорбященском храме.

Фото: группа «БСМП (БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ) РЯЗАНЬ»