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Рязанские волонтеры рассказали историю поисков 86-летнего пенсионера
В субботу, 8 июня, раздался звонок от полиции, что в центре Рязани примерно в 18:30 из дома вышел 86-летний пенсионер и не вернулся. На сообщение о пропаже мужчины отозвалось четверо добровольцев.

Рязанский информационный координатор Ольга с позывным «Герда» рассказала историю поисков 86-летнего пенсионера. Пост об этом появился в группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

В субботу, 8 июня, раздался звонок от полиции, что в центре Рязани примерно в 18:30 из дома вышел 86-летний пенсионер и не вернулся.

На сообщение о пропаже мужчины отозвалось четверо добровольцев «ЛизаАлерт». Через час первые экипажи выехали проверить места, где мог быть мужчина.

«Результатам по первым задачам нет, людей мало, время идет. Как информационный координатор решаю тоже выехать на место. Плюс одна патрулирующая машина — уже хорошо. За мной должна была заехать Таня (позывной „Психолог“). По пути ко мне она заметила дедушку», — говорится в посте.

Татьяна подошла к мужчине и спросила, заблудился ли он. На что получила положительный ответ. Женщина предложила пенсионеру отправиться к его дочери. Он согласился.

«Как вы вовремя появились, я так устал и замерз», — добавил пенсионер.

В после отметили, что родственники со слезами на глазах встречали мужчину.

Ранее стало известно, что поиски 86-летнего мужчины завершились.

Фото: группа «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте»