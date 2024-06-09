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Российская ПВО сбила украинский военный вертолет Ми-8 и 13 снарядов HIMARS
Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачены 66 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов HIMARS производства США.

В зоне СВО российская ПВО за сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, средства ПВО перехватили 66 беспилотников и 13 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Отмечается, что всего с начала СВО уничтожено 610 самолетов, 276 вертолетов, 25 463 БПЛА, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 304 танка и других боевых бронированных машин, 1 331 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10 240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 387 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что в зоне СВО российские военные уничтожили американский БТР М-113.