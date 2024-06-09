Рособрнадзор обяжет школы уделять контрольным не больше 10% учебного времени

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с 1 сентября контрольные работы в школах, помимо всероссийских проверочных работ (ВПР), не должны занимать более 10% учебного времени, иначе это будет считаться нарушением.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России с 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать больше 10 процентов учебного времени. Его слова передало ТАСС.

По словам Музаева, если контрольные займут больше 10 процентов учебного времени, то это будет считаться нарушением.

«Это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить», — сказал он.

Музаев отметил, что школьные контрольные работы, которые проходят не в рамках ВПР, должны согласовывать с Рособрнадзором.

По его данным, на данный момент контрольные работы в некоторых школах занимают от 35 до 40 процентов учебного времени.

«Это, конечно, не может не раздражать и учеников, и родителей, и учителей. Почти половина нагрузки как раз идет от них», — добавил Музаев.