Опубликован прогноз погоды на 10 июня в Рязанской области

В регионе будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах прогнозируют грозу.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 10 июня, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В регионе будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах прогнозируют грозу. Температура воздуха по области ночью — +9, +14 градусов, днем — +23, +28 градусов.

Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду.