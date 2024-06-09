Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
22°
Пнд, 10
24°
Втр, 11
27°
ЦБ USD 88.76 -0 08/06
ЦБ EUR 96.69 0.12 08/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 08/06 09:00
Нал. EUR 92.70 / 107.00 08/06 09:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
Вчера 13:52
1 901
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
3 003
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
2 387
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
5 308
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Бастрыкин запросил доклад из-за нарушения прав жильцов аварийного дома в Спасске
В соцсети появилась информация о длительном непринятии мер к переселению многодетной семьи из аварийного дома по улице Свердлова. Здание построили в 1967 году. В 2015 году его признали непригодным для проживания. На данный момент строение разрушается.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за нарушения прав жильцов аварийного дома в Спасске-Рязанском. Об этом сообщил Информационный центр СК России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в соцсети появилась информация о длительном непринятии мер к переселению многодетной семьи из аварийного дома по улице Свердлова.

Здание построили в 1967 году. В 2015 году его признали непригодным для проживания. На данный момент строение разрушается, печное отопление неисправно, повреждена крыша, в комнатах сырость и плесень.

«Семье с пятью детьми предложена однокомнатная квартира, с чем граждане не согласны. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении.

В рязанском СУ СК организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Владимиру Никешкину доложить о результатах.

Напомним, в 2023 году Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав жильцов аварийного дома в Спасске на улице Свердлова.