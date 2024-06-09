Бастрыкин запросил доклад из-за нарушения прав жильцов аварийного дома в Спасске

В соцсети появилась информация о длительном непринятии мер к переселению многодетной семьи из аварийного дома по улице Свердлова. Здание построили в 1967 году. В 2015 году его признали непригодным для проживания. На данный момент строение разрушается.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за нарушения прав жильцов аварийного дома в Спасске-Рязанском. Об этом сообщил Информационный центр СК России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в соцсети появилась информация о длительном непринятии мер к переселению многодетной семьи из аварийного дома по улице Свердлова.

Здание построили в 1967 году. В 2015 году его признали непригодным для проживания. На данный момент строение разрушается, печное отопление неисправно, повреждена крыша, в комнатах сырость и плесень.

«Семье с пятью детьми предложена однокомнатная квартира, с чем граждане не согласны. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении.

В рязанском СУ СК организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Владимиру Никешкину доложить о результатах.

Напомним, в 2023 году Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав жильцов аварийного дома в Спасске на улице Свердлова.