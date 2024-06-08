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В Свердловской области двух детей нашли в лесу спустя трое суток после пропажи
По оперативным данным, дети истощены, однако их жизни ничто не угрожает. Вместе с детьми найдены живыми и их две собаки, сообщает РИА Новости.

Двух подростков, пропавших 4 июня в лесу в Свердловской области, нашли живыми. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В региональном главке МЧС отметили, что после эвакуации из района поисков детей направят для обследования в больницу.

По оперативным данным, дети истощены, однако их жизни ничто не угрожает. Вместе с детьми найдены живыми и их две собаки, сообщает РИА Новости.

Пропавших детей нашел мужчина, который прочесывал местность на квадроцикле. Вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области. Возвращаясь обратно, они заблудились.

Ночь семья провела под открытым небом, а наутро они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером смог найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками остались в лесу. Телефонов у пропавших не было.