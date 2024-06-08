В Рязани задержали 36-летнюю наркоманку, обокравшую подругу

Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже из квартиры в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже из квартиры в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани раскрыли кражу смартфона у 48-летней женщины. Подозреваемую взяли под стражу.

В полицию обратилась рязанка и сообщила, что утром заметила пропажу смартфона из квартиры. По ее словам, накануне вечером в гости заглянула приятельница, после этого они употребляли спиртное. В какой-то момент хозяйка под действием алкоголя заснула, а когда проснулась, то ни гостьи, ни смартфона в квартире не было.

В гостях у потерпевшей была 36-летняя рязанка. Полицейские узнали эту женщину по описанию. Ранее ее подозревали в краже и преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Расследование уголовных дел было завершено, материалы передали в суд. Обвиняемая в суд не явилась и скрывалась от правоохранительных органов.

Рязанку объявили в федеральный розыск. Местные жители сообщили, что похожая женщина продает с рук телефон, похожий на похищенный. Сотрудники полиции выехали к месту продажи, разыскали и задержали злоумышленницу.

По предварительной информации, 36-летняя рязанка скрывалась от суда, живя у знакомых и приятельниц. Она употребляла наркотики и похитила телефон в гостях, чтобы добыть деньги на них.

Возбуждено уголовное, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.