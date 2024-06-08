В Барнауле два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой

В Барнауле столкнулись иномарка и пассажирский автобус. По предварительной информации, погибли два человека и еще один пострадал, сообщает РЕН ТВ в субботу, 8 июня.

В Барнауле столкнулись иномарка и пассажирский автобус. По предварительной информации, погибли два человека и еще один пострадал, сообщает РЕН ТВ в субботу, 8 июня.

Водитель легковушки выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в автобус. От удара у иномарки оказалась сильно повреждена передняя часть кузова.

Погибли люди, ехавшие в легковушке. Обстоятельства ДТП уточняются.