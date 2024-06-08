СК завершил расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году

Завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом, говорится в сообщении.

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова, совершенного в 1991 году. Об этом ведомство сообщило в субботу, 8 июня, в своем Telegram-канале.

Завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом, говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что 6 октября 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге Шляфман поссорился с представителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Концертный директор попытался застрелить мужчину из револьвера, но промахнулся и смертельно ранил музыканта Игоря Талькова.

В 1992 году правоохранительные органы заочно привлекли Шляфмана в качестве обвиняемого по делу об убийстве по неосторожности. В это время он скрывался в Израиле. В 2021 году расследование возобновили, следователи собрали доказательства причастности мужчины к преступлению.

Сотрудники допросили более 50 свидетелей по всей стране, включая специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год. У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, они помогли выявить виновного. Также провели ряд генетических исследований.

Уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения, позже его передадут в суд для рассмотрения.