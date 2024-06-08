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Рязанца задержали в Липецкой области с килограммом наркотиков
На период предварительного следствия фигурант был заключен под стражу. Рязанцу грозит серьезное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

40-летний рязанец, перевозивший особо крупную партию метилэфедрона, предстанет перед судом в Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Завершено расследование уголовного дела о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере.

Ночью 16 апреля на 15-м километре автодороги Задонск — Донское рязанца задержали сотрудники Госавтоинспекции района. Ранее он взял из тайника сверток с запрещенным веществом.

При виде полицейских мужчина попытался избавиться от наркотика. Автоинспекторы оперативно пресекли эту попытку и задержали его. Изъятое вещество оказалось производным N-метилэфедрона общей массой более 980 граммов.

Следствием установлено, что злоумышленник планировал транспортировать наркотики в Рязанскую область для дальнейшего распространения.

Информацию о незаконном заработке он нашел в интернете и действовал по указанию куратора.

На период предварительного следствия фигурант был заключен под стражу. Рязанцу грозит серьезное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.