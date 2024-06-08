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Михайловец предстанет перед судом за убийство, угон и уничтожение имущества
Преступление раскрыли по горячим следам, злоумышленника задержали и на основании ходатайства следователя заключили под стражу.

Житель Михайловского района, обвиняемый в убийстве знакомого, угоне автомобиля и умышленном уничтожении чужого имущества, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что 12 июля 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль приятеля, после чего владелец обратился в полицию.

27 июля злоумышленник из неприязни к потерпевшему из-за его действий дважды ударил мужчину ножом в грудь. От полученных ран тот скончался. Мужчина поместил его тело в автомобиль и поджег, а потом скрылся.

Преступление раскрыли по горячим следам, злоумышленника задержали и на основании ходатайства следователя заключили под стражу.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.