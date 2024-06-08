Малков пообещал помочь Херсону после атаки ВСУ и гибели 22 человек

Пост опубликован в Telegram-канале главы региона в субботу, 8 июня.

Губернатор Рязанской области Павел Малков пообещал «любую помощь и поддержку» Херсонской области после удара ВСУ. Пост опубликован в Telegram-канале главы региона в субботу, 8 июня.

«Украинский режим атаковал мирных жителей в Херсоне. В результате обстрела села Садовое Голопристанского муниципального округа погибло 22 человека, есть раненые. Обычные, мирные люди. Соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Братский Херсон — наш подшефный регион, окажем любую помощь и поддержку», — написал Малков.

Напомним, об обстреле села Садовое в Голопристанском округе ранее сообщил губернатор Владимир Сальдо. Украинские войска атаковали магазин. Число погибших увеличилось до 22 человек.