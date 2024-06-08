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Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
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5 июня 20:06
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31 мая 16:37
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Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 8-9 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В клубе Deep пройдет вечеринка «Лето в городе».

В арт-клубе «Площадка» в выходные пройдут два трибьют-концерта от московской группы DARK SECRET LOVE— METALLICA — THE BEST и ЖАЛЬ, НЕТ РУЖЬЯ.

8 июня в культурно-досуговом центре «Октябрь» состоится гала-концерт «Мелодии дружбы».

В музыкальном театре для рязанцев покажут премьеру мюзикла «Дубровский». На сцене МКЦ зрители увидят спектакль «Наследник».

В Торговом городке пройдет фестиваль визуального искусства, а в музее-заповеднике Сергея Есенина пройдет праздник «Музыкальное лето в Константинове».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».