Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 8-9 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В клубе Deep пройдет вечеринка «Лето в городе».
В арт-клубе «Площадка» в выходные пройдут два трибьют-концерта от московской группы DARK SECRET LOVE— METALLICA — THE BEST и ЖАЛЬ, НЕТ РУЖЬЯ.
8 июня в культурно-досуговом центре «Октябрь» состоится гала-концерт «Мелодии дружбы».
В музыкальном театре для рязанцев покажут премьеру мюзикла «Дубровский». На сцене МКЦ зрители увидят спектакль «Наследник».
В Торговом городке пройдет фестиваль визуального искусства, а в музее-заповеднике Сергея Есенина пройдет праздник «Музыкальное лето в Константинове».
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