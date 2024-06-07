Жители дома на Касимовском шоссе в Рязани пожаловались на ржавую воду из-под крана

По словам рязанки, ржавая вода течет в доме № 48 на Касимовском шоссе.

Жители дома на Касимовском шоссе в Рязани пожаловались на ржавую воду из-под крана. Об этом жильцы сообщили в Telegram-канале «Рязань».

По словам рязанки, ржавая вода течет в доме № 48 на Касимовском шоссе.

«Дали горячую воду и сразу проблемы. Как пользоваться вот такой водой? Это уже не первый раз. После включения вода была чуть светлее», — отметила рязанка.