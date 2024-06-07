«Зеленый сад» объявил скидки в ЖК Discovery

Жилой комплекс компании «Зеленый сад» находится на Московском шоссе в экологически чистом районе с развитой инфраструктурой. Сдача дома состоится уже в этом году.

Изюминкой ЖК Discovery являются квартиры со smart-планировкой. Внутреннее пространство поделено на зоны для совместного времяпровождения и отдыха каждого из членов семьи. Во многих квартирах есть большие кухни-гостиные, мастер-спальни и несколько санузлов.

В квартирах на верхних этажах сделали высокие потолки (3,05 метра) и увеличенные окна. На территории ЖК предусмотрены подземная парковка, детская и спортивная площадки, а еще — зона отдыха с оригинальным озеленением. Здесь высадят сосны и ивы, кусты спиреи и гортензии.

Discovery — дом элегантного вида и строгого классического характера. Его отличают транспортная доступность, развитая социальная инфраструктура, крупные торговые центры с кафе и кинотеатрами поблизости.