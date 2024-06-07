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«Вид Сбоку»: у рязанского мобилизованного отбирают ребенка
В прошлом году мать написала отказ от ребенка, однако теперь стала требовать его обратно.

У рязанского мобилизованного отбирают ребенка. Об этом пишет «Вид Сбоку».

Отмечается, что жительница деревни Турлатово под Рязанью вынуждена ходить по судам вместо своего мобилизованного сына и отстаивать право на воспитание пятилетнего внука.

По данным портала, у мальчика есть родная мать, но в прошлом году она написала отказ от ребенка, однако теперь стала требовать его обратно.

На сторону матери встал суд, а на сторону бабушки — десятки жителей Турлатова, которые подписали письмо с просьбой не возвращать мальчика родительнице.

Кроме того, органы опеки Рязанского района выступают за то, чтобы отдать ребенка матери.

«Внук очень боится, что его заберут», — сообщила женщина.