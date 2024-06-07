В Сараях мошенники обманули москвичку на 50 тысяч рублей

Аферисты якобы случайно перевели деньги на ее счет.

В Сараях мошенники обманули местную жительницу на 50 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местное УМВД.

Как рассказали в следственном отделе полиции, жительница Московской области хотела продать дом в районном центре. Объявление она разместила на сайте продаж.

Женщине позвонили, якобы, заинтересованные покупкой жилья люди. Затем поступило сообщение, что ей на счет ошибочно перечислили залог за покупку дома — 50 тысяч рублей. Деньги «покупатель» попросил вернуть. Москвичка через банкомат перевела всю сумму на номер телефона звонившего.

Позже она проверила данные счета и поняла, что стала жертвой обмана. Пострадавшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Ведется следствие.