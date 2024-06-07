В Рязанском перинатальном центре за май родились семь пар двойняшек

С начала года в регионе появились на свет семь «королевских» двоен.

В Рязанском перинатальном центре за май родились семь пар двойняшек. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщила пресс-служба медучреждения.

Всего за пять месяцев этого года в регионе появились на свет 27 двоен, семь из них — «королевские».

У 20 мам родились однополые малыши: восемь пар девочек и 12 пар мальчиков.

Рекорды по весу среди всех этих малышей поставили девчонки. Самая маленькая крошка родилась с весом 490 граммов. А самая тяжеловесная — 3140 граммов.