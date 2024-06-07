В Рязанской области задержали мужчину, который угрожал матери убийством

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области задержали мужчину, который угрожал матери убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 57-летняя жительница села Веретье в Спасском районе. Она рассказала, что ее сын угрожает ей убийством. Конфликт между родственниками произошел из-за того, что мать не дала мужчине деньги на алкоголь. Сначала он угрожал женщине ножом, а затем взял топор.

Отмается, что мужчина ранее неоднократно судим за угрозу убийством и кражу. За совершение преступление его отправили в колонию на 10 лет. После освобождения суд определил взять рецидивиста под административный надзор и назначил ряд ограничений, в том числе связанных с пребыванием мужчины вне дома в ночное время. Он несколько раз нарушал эти ограничения и был привлечен за это к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело.