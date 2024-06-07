В Рязанской области проверят соблюдение водителями правил перевозки детей

Мероприятие пройдет в пятницу, 7 июня. Сотрудники Госавтоинспекции проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей.

В Рязанской области проверят соблюдение водителями правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Мероприятие пройдет в пятницу, 7 июня. Сотрудники Госавтоинспекции проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей.

«Цель этих мероприятий: напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пассажирам», — отметили в ведомстве.