В Рязанской области пропал 85-летний Алексей Новиков

Нуждается в медицинской помощи.

В Рязанской области пропал 85-летний Алексей Новиков. Об этом сообщает ПСО «Мещера».

С 31 мая 2024 года его местонахождение неизвестно. Он жил в Александро-Невском районе.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, седые, с залысиной.

Одежда: зеленая куртка, джинсовая рубашка синего цвета с коротким рукавом, темно-зеленые брюки, полусапоги резиновые черного цвета.

Нуждается в медицинской помощи.