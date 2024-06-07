В Рязанской области пропал 85-летний Алексей Новиков
Нуждается в медицинской помощи.
В Рязанской области пропал 85-летний Алексей Новиков. Об этом сообщает ПСО «Мещера».
С 31 мая 2024 года его местонахождение неизвестно. Он жил в Александро-Невском районе.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, седые, с залысиной.
Одежда: зеленая куртка, джинсовая рубашка синего цвета с коротким рукавом, темно-зеленые брюки, полусапоги резиновые черного цвета.
Нуждается в медицинской помощи.