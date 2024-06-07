В Рязанской области полицейские поймали 16-летнего подростка за рулем мопеда

Отмечается, что все случилось в городе Спас-Клепики, вблизи дома № 9 по улице Есенина.

В Рязанской области полицейские поймали 16-летнего подростка за рулем мопеда. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.

Отмечается, что в городе Спас-Клепики, вблизи дома № 9 по улице Есенина инспекторы остановили мопед «Альфа».

Водителю оказалось 16 лет.

На него составили административный протокол, рязанцу грозит штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.