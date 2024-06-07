В Рязани с 10 июня возобновит работу автобус № 10

Отмечается, что сделано это в целях улучшения транспортного обслуживания улиц Высоковольтной, Весенней и Шевченко.

В Рязани с 10 июня возобновит работу автобус № 10. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что сделано это в целях улучшения транспортного обслуживания улиц Высоковольтной, Весенней и Шевченко.

По данным администрации, в схему движения внесли изменения. Теперь конечной остановкой будет «Соборная площадь».

На маршруте будет работать один автобус большого класса.