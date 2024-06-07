В Рязани пенсионерка украла телефон из чужой сумки

Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

В Рязани пенсионерка украла телефон из чужой сумки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, женщина сообщила в полицию о пропаже телефона. По ее словам, утром она вышла на прогулку с детьми и поставила сумку на скамью у подъезда многоэтажного дома. Через несколько минут она вернулась к сумке и обнаружила пропажу телеофна.

Выяснилось, что смартфон украла 65-летняя пенсионерка. На нее возбудили уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.