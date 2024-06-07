В Рязани на железнодорожном перегоне задержали студента с наркотиками

Молодого человека задержали на двое суток. На него возбудили уголовное дело.

В Рязани на железнодорожном перегон задержали студента с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба рязанской транспортной полиции.

Полицейские во время рейдов задержали 22-летнего жителя Воскресенска, который обучается в одном из ВУЗов города. При себе у него было 8 расфасованных свертков с наркотиком. В его съемной квартире полицейские нашли еще 70 расфасованных свертков.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством- мефедроном, общей массой 82 г.

Студент пояснил, что приобретал наркотики через интернет, фасовал их на мелкие партии и раскладывал «закладки» по городу.

Молодого человека задержали на двое суток. На него возбудили уголовное дело.