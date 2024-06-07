В Рязани на Первомайском проспекте произошло серьезное ДТП
Отмечается, что одну из машин сильно смяло, также выбило задние стекла.
В Рязани на Первомайском проспекте произошло серьезное ДТП. Об этом в редакцию РЗН. Инфо написали читатели.
Авария произошла у пешеходного перехода недалеко от пересечения с улицей Пожалостина.
По словам очевидцев, один из автомобилей сильно смяло, задние стекла выбило от удара. На месте работают сотрудники ДПС.
По данным сервиса «Яндекс. Карты» движение на участке затруднено.