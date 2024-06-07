В Рязани на остановках появились QR-коды с информацией о транспорте

При сканировании QR-кода рязанцы получат доступ к информации обо всех маршрутах.

В Рязани на остановках появились QR-коды с информацией о транспорте. Об этом сообщает мэрия.

При сканировании QR-кода рязанцы получат доступ к информации обо всех маршрутах. В их состав включен остановочный пункт, а также сведения о времени прибытия.

Подобные таблички планируется разместить на большинстве остановочных павильонов, там, где позволяет конструкция.