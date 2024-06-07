В Рязани на Лыбедском бульваре провалилась плитка

На тротуаре около «Цирка» возле ливневой канализации из-за обрушения плитки образовалась яма.

В Рязани на Лыбедском бульваре провалилась плитка. Фото сделал корреспондент РЗН. инфо после ливня в пятницу, 7 июня.

На тротуаре около «Цирка» возле ливневой канализации из-за обрушения плитки образовалась яма. Место не огорожено сигнальной лентой.

Кроме того, плитка начала проседать возле ливневки неподалеку от Астраханского моста.

Ранее в Рязани на Лыбедском бульваре срубили ветки с гирляндой.