В Рязани будут судить экс-гендиректора и фактического главу предприятия

Их обвиняют в налоговом преступлении.

В Рязани будут судить экс-гендиректора и фактического главу предприятия за налоговое преступление. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что обвиняемые оформили фиктивные сделки по приобретению в 2018—2020 годах товаров и услуг у коммерческих организаций, которые в действительности их не поставляли и не оказывали, а также представили налоговые декларации по НДС с заведомо ложными сведениями. В результате предприятие не уплатило НДС за 2018-2020 годы на сумму более 217 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемые возместили ущерб в сумме более 13 млн рублей. Судом наложен арест на принадлежащее предприятию имущество на общую сумму более 218 млн рублей.

Фигурантов признали виновными в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п.п."а", «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.