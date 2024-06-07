В Рязани 14 недавно прибывшим мигрантам вручили повестки в военкомат

Еще 23 иностранца заключили контракт с Минобороны РФ.

В Рязани 14 недавно прибывшим мигрантам вручили повестки в военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

Отмечается, что во время рейда на плодоовощной базе № 5 в Рязани 14 мигрантам вручили повестки в военкомат. Еще 23 иностранца заключили контракт с Минобороны РФ.

В сообщении подчеркнули, что с начала года в регионе более 1 тысячи мигрантов принято на воинский учет, свыше 300 заключили контракты.