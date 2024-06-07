В Нижнем Новгороде женщина избила флористку за отказ вернуть деньги за букет

В Нижнем Новгороде женщина избила флористку за отказ вернуть деньги за букет. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщил Telegram-канал «Топор 18+".

Пьяный местный житель купил цветы для супруги. Они не понравились женщине и пара пришла в торговую точку, чтобы вернуть деньги.

Продавец отказала, поскольку по закону горшочные растения и срезанные цветы возврату не подлежат.

Разъяренная клиентка украла букет с витрины, а когда флористка попыталась остановить ее, избила девушку.