В Москве наркозакладчики расстреляли полицейского и скрылись

В Москве наркозакладчики расстреляли полицейского и скрылись. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, двое полицейских патрулировали лесополосу днем 5 июня в районе улицы Лунной. Они увидели двух подозрительных парней на велосипедах, которые, вероятно, раскидывали «закладки» по кустам. Когда им предложили добровольно сдать наркотики, велосипедист достал пистолет, выстрелил три раза в сотрудника, и затем они оба скрылись с места преступления.

Полицейского госпитализировали. Велосипедистов разыскивают.